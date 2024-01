Die Tore dieser Grundschule in Magdeburg bleiben ab dem kommenden Schuljahr geschlossen.

Magdeburg. - Schon seit Jahren kann die Grundschule Schmeilstraße nur mit Ausnahmegenehmigungen weiter bestehen. Doch diese erteilt das Land nicht mehr. Grundschulen in kreisfreien Städten müssen zweizügig mit 120 Schülern existieren. Im Haus an der Schmeilstraße werden aktuell 63 Mädchen und Jungen beschult. Das Ringen um Lösungen in den zurückliegenden Monaten, eine Schließung doch noch zu verhindern, blieb erfolglos. Der Stadtrat hat das Aus der Grundschule nun besiegelt.