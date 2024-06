Das Städtische Klinikum Magdeburg in Olvenstedt ist noch in städtischer Hand.

Magdeburg. - Noch ist das Städtische Klinikum in der Hand der Landeshauptstadt Magdeburg. Doch das könnte sich bald ändern. Wird es mit der Uniklinik kooperieren? Oder wird die Uniklinik das Städtische Klinikum gar in Teilen übernehmen? Über diese Fragen wird seit Monaten diskutiert. Hinter geschlossenen Türen hat der Magdeburger Stadtrat am Donnerstagabend weitere Schritte beschlossen.