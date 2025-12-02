weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Der Ton wird rauer Magdeburger Stadtrat vor Zoff-Debatte: Wie verbindlich sind Zusagen der Verwaltung?

Eine Fraktion im Magdeburger Stadtrat stellt unbequeme Fragen. Es geht in einer extra beantragten Aktuellen Debatte um den Ton, um Transparenz und Vertrauen.

Von Sabine Lindenau 02.12.2025, 06:20
Der Magdeburger Stadtrat wird sich bei seiner nächsten Sitzung mit dem Vertrauensverhältnis zur Verwaltung beschäftigen.
Der Magdeburger Stadtrat wird sich bei seiner nächsten Sitzung mit dem Vertrauensverhältnis zur Verwaltung beschäftigen. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Der Umgangston im Magdeburger Stadtrat ist schon seit einer Weile rauer geworden. Sowohl untereinander als auch zwischen Stadträten und der Verwaltung. Einer Fraktion reicht es jetzt. Sie will in einer Aktuellen Debatte geklärt wissen, was Absprachen mit Beigeordneten noch wert sind und wie unparteiisch die Sitzungsleitung agiert.