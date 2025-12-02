Der Ton wird rauer Magdeburger Stadtrat vor Zoff-Debatte: Wie verbindlich sind Zusagen der Verwaltung?
Eine Fraktion im Magdeburger Stadtrat stellt unbequeme Fragen. Es geht in einer extra beantragten Aktuellen Debatte um den Ton, um Transparenz und Vertrauen.
02.12.2025, 06:20
Magdeburg. - Der Umgangston im Magdeburger Stadtrat ist schon seit einer Weile rauer geworden. Sowohl untereinander als auch zwischen Stadträten und der Verwaltung. Einer Fraktion reicht es jetzt. Sie will in einer Aktuellen Debatte geklärt wissen, was Absprachen mit Beigeordneten noch wert sind und wie unparteiisch die Sitzungsleitung agiert.