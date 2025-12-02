Eine Fraktion im Magdeburger Stadtrat stellt unbequeme Fragen. Es geht in einer extra beantragten Aktuellen Debatte um den Ton, um Transparenz und Vertrauen.

Magdeburger Stadtrat vor Zoff-Debatte: Wie verbindlich sind Zusagen der Verwaltung?

Der Magdeburger Stadtrat wird sich bei seiner nächsten Sitzung mit dem Vertrauensverhältnis zur Verwaltung beschäftigen.

Magdeburg. - Der Umgangston im Magdeburger Stadtrat ist schon seit einer Weile rauer geworden. Sowohl untereinander als auch zwischen Stadträten und der Verwaltung. Einer Fraktion reicht es jetzt. Sie will in einer Aktuellen Debatte geklärt wissen, was Absprachen mit Beigeordneten noch wert sind und wie unparteiisch die Sitzungsleitung agiert.