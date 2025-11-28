Das Kiezgestöber ist in Magdeburg-Stadtfeld eine seit Jahren wachsende Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit. Auch 2025 können Besucher beim Einkaufen Kultur erleben.

Magdeburg. - Im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld wird am 29. November 2025 mit dem mittlerweile traditionellen Kiezgestöber die Vorweihnachtszeit eingeläutet. „Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe in der vorweihnachtlichen Stadtfelder Veranstaltungslandschaft entwickelt“, sagt Geschäftsstraßenmanager David Brinkhoff.