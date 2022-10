Magdeburger Studenten helfen beim Mathelernen

Magdeburg - vs

Die Mathematik-Kenntnisse müssen aufgefrischt, gefestigt oder erweitert werden und nach der Mathevorlesung sind noch Fragen offen – so geht es vielen Studenten technischer Studiengänge. Ein Projekt der Hochschule Magdeburg-Stendal kann dabei Abhilfe schaffen. Bereits seit zwei Jahren gibt es das Mathe-Lern-Zentrum, das im Rahmen des Projekts „h2d2“ gegründet wurde.

Lisa König ist die Gesamtkoordinatorin von „h2d2“, welches durch die Stiftung für Innovation in der Hochschullehre gefördert wird. „Wir arbeiten an fünf Teilprojekten in Form verschiedener Labore, in denen vor allem das Lehren und Lernen verbessert werden soll“, erklärt Lisa König.

Mathe-Lern-Zentrum als zentrale Anlaufstelle

So koordiniert sie unter anderem auch das Mathe-Lern-Zentrum. Bereits Anfang 2020 ging das Projekt an den Start, doch die Corona-Pandemie machte dem ursprünglich geplanten Projekt einen Strich durch die Rechnung. „Die Idee, eine zentrale Anlaufstelle zu entwickeln, ist schon etwas älter. Dann kam Corona dazwischen und so wurde es erst einmal ein digitales Übungsangebot.“

Hinter diesem Übungsangebot steckt unter anderem auch Katharina Jaenicke. Sie selbst hat Angewandte Statistik an der Hochschule in Magdeburg studiert. Nun geht es für sie mit dem Master an der Otto-von-Guericke-Universität weiter. Im Mathe-Lern-Zentrum ist sie als Tutorin tätig.

Künftig auch in Präsenz

„Wegen Corona wurde das ursprünglich in Präsenz geplante Projekt online aufgezogen – in Form eines Moodle-Kurses. Dort finden sich Lerninhalte zu den verschiedenen Mathematikvorlesungen thematisch aufgebaut“, erzählt Katharina Jaenicke. Außerdem werden dort Übungsaufgaben ähnlich zu denen in den Vorlesungen erstellt.

Auf Moodle werden diese in Tests umgewandelt und die Lösungen erscheinen am Ende automatisch. Auch werden regelmäßig hilfreiche Erklärvideos von YouTube in dem Moodle-Kurs verlinkt. „Bisher wurde das digitale Angebot leider noch nicht so viel genutzt. In den vergangenen Semestern war es aber auch schwierig, die Studierenden zu erreichen“, weiß Katharina Jaenicke.

Aktuell werden die Aufgaben erweitert und in diesem Wintersemester gibt es auch ein Präsenzangebot. Einmal die Woche wird das Mathe-Lern-Zentrum in Form eines Tutoriums angeboten. „So können auch ,face-to-face’ Fragen gestellt werden. Online Fragen zu beantworten ist immer schwieriger, aber theoretisch können auch auf Moodle Fragen gestellt werden“, erzählt Katharina Jaenicke.

Neben dem neuen Präsenzangebot soll es in den Prüfungsphasen auch extra Termine zur Prüfungsvorbereitung geben. Katharina Jaenicke hält das Mathe-Lern-Zentrum für sehr wichtig: „Man bekommt die Möglichkeit, Lerninhalte aus Studierendensicht erklärt zu bekommen. Wenn man die Entscheidung trifft, am Mathe-Lern-Zentrum teilzunehmen, ist man meist gewillt, etwas zu lernen, und dann funktioniert es auch besser. Außerdem muss man keine Angst haben, etwas falsch zu machen, und verliert so die Hemmung, auch Fragen zu stellen.“

Interessenten willkommen

Nicht nur Tutoren wie Katharina Jaenicke arbeiten im Mathe-Lern-Zentrum, sondern auch Professoren helfen beim Erstellen der Übungsaufgaben. Mit dabei sind unter anderem Prof. Dr. rer. nat. Reik Donner, Dipl.-Math. Oleg Boruch Ioffe und Gozel Judakova (M. Sc.).

Angedacht ist das Mathe-Lern-Zentrum für alle Studiengänge, die Mathematik enthalten. Vor allem für Studenten der Fachbereiche Ingenieurwissenschaften und Industriedesign sowie Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit soll das zusätzliche Übungsangebot gelten. Aber auch jeder andere Student, der sich für Mathematik interessiert, ist willkommen. Derzeit wird überlegt, ob das digitale Angebot auch öffentlich zur Verfügung gestellt werden kann.