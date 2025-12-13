Mit KI gegen das Verkehrschaos Schluss mit Dauerrot: Magdeburg prüft smarte Ampeln
Weniger Rot im Feierabendverkehr: Das könnte auf dem Wunschzettel vieler Magdeburger stehen. Ein Antrag im Stadtrat könnte diesen Wunsch erfüllen.
13.12.2025, 08:00
Magdeburg. - Eine Ampel, die den Verkehrsfluss erkennt und dynamisch auf Grün schaltet: Diesen Wunsch hat so mancher Magdeburger auf dem Weihnachts-Wunschzettel, wenn es im Feierabendverkehr mal wieder nur stockend vorangeht - nicht nur wegen der maroden Ringbrücken. Künstliche Intelligenz soll helfen. Im Stadtrat gibt es dazu nun einen Vorstoß.