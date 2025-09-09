Neue Heimat für die Gesundheit Magdeburger Uni bezieht neue Räume für ihre Pflegeausbildung
Das Ausbildungszentrum der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität ist jetzt in den Neustädter Höfen eingezogen. Was ist der Grund und um welche Bereiche geht es?
09.09.2025, 07:00
Magdeburg - Die neuen Auszubildenden der Universitätsmedizin Magdeburg haben dieser Tage ihre theoretische Pflegeausbildung in den modern ausgestatteten Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss der Neustädter Höfe an der Lübecker Straße aufgenommen.