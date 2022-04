Magdeburger Uni forscht am Zelltod

Otto-von-Guericke-Universität mit dem Universitätsklinikum an der Leipziger Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Entzündungs- wie Krebserkrankungen gehören zu den großen Gefahren für die Gesundheit: Unzählige Menschen leiden an ihnen – viele sterben auch an ihren Folgen. Bei beiden Gruppen von Erkrankungen ist der programmierte Zelltod gestört – ein Thema, das längst noch nicht erschöpfend erforscht ist. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ist in der Forschung zwei Schritte vorangekommen.