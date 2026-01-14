weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
SWM schalten neue Anlage frei Magdeburger Uni heizt Studenten jetzt mit Fernwärme ein

Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg ist ab sofort an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die SWM haben dafür eine neue Energiezentrale auf dem Campus gebaut.

Von Stefan Harter 14.01.2026, 16:07
Die neue Energiezentrale der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg wurde eingeweiht.
Die neue Energiezentrale der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg wurde eingeweiht. Foto: Jana Dünnhaupt/OVGU

Magdeburg. - Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg ist ab sofort an das Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen. Dadurch können nach eigenen Angaben 91 Prozent der bisherigen Emissionen durch die Erzeugung von Wärme und Kälte eingespart werden.