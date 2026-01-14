Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg ist ab sofort an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die SWM haben dafür eine neue Energiezentrale auf dem Campus gebaut.

Die neue Energiezentrale der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg wurde eingeweiht.

Magdeburg. - Die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg ist ab sofort an das Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen. Dadurch können nach eigenen Angaben 91 Prozent der bisherigen Emissionen durch die Erzeugung von Wärme und Kälte eingespart werden.