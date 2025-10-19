Partnerschaft mit dem Land im Kaukasus Magdeburger Uniklinik rettet Herz-Patienten aus Armenien das Leben
Experten der Magdeburger Uniklinik haben einen Herzpatienten aus Armenien operiert und ihm so das Leben gerettet. Hintergrund ist eine Partnerschaft zwischen der Uniklinik und der Klinik in Jerewan.
19.10.2025, 09:00
Magdeburg. - Für Arsen Minasyan war der Aufenthalt in Magdeburg lebensrettend. Der Patient aus Armenien wurde in der Uniklinik erfolgreich operiert. Hintergrund ist eine Partnerschaft der Magdeburger Universitätsklinik und der Klinik in Jerewan.