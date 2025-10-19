weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Partnerschaft mit dem Land im Kaukasus: Magdeburger Uniklinik rettet Herz-Patienten aus Armenien das Leben

Partnerschaft mit dem Land im Kaukasus Magdeburger Uniklinik rettet Herz-Patienten aus Armenien das Leben

Experten der Magdeburger Uniklinik haben einen Herzpatienten aus Armenien operiert und ihm so das Leben gerettet. Hintergrund ist eine Partnerschaft zwischen der Uniklinik und der Klinik in Jerewan.

Von Christian Wohlt 19.10.2025, 09:00
Strahlende Freude bei allen Beteiligten nach der erfolgreichen Operation im Universitätsklinikum in Magdeburg (v. r.): Patient Arsen Minasyan, Ehefrau Heghine, Prof. Dr. Alexander Schmeisser (Uniklinik Magdeburg), Dr. Magdaghine Stamboltsyan (Klinik Jerewan).
Strahlende Freude bei allen Beteiligten nach der erfolgreichen Operation im Universitätsklinikum in Magdeburg (v. r.): Patient Arsen Minasyan, Ehefrau Heghine, Prof. Dr. Alexander Schmeisser (Uniklinik Magdeburg), Dr. Magdaghine Stamboltsyan (Klinik Jerewan). Foto: ct-press

Magdeburg. - Für Arsen Minasyan war der Aufenthalt in Magdeburg lebensrettend. Der Patient aus Armenien wurde in der Uniklinik erfolgreich operiert. Hintergrund ist eine Partnerschaft der Magdeburger Universitätsklinik und der Klinik in Jerewan.