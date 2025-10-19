Partnerschaft mit dem Land im Kaukasus Magdeburger Uniklinik rettet Herz-Patienten aus Armenien das Leben

Experten der Magdeburger Uniklinik haben einen Herzpatienten aus Armenien operiert und ihm so das Leben gerettet. Hintergrund ist eine Partnerschaft zwischen der Uniklinik und der Klinik in Jerewan.