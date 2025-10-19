Neues Projekt in Magdeburg Villa Wertvoll lädt Jugendliche zum „Lebenskunstfest“ ein - als Alternative zur Jugendweihe
Was tun, wenn man sich weder mit der Jugendweihe, noch mit der Konfirmation identifizieren kann? Die Villa Wertvoll in Magdeburg bietet für Jugendliche mit dem „Lebenskunstfest“ eine Alternative.
19.10.2025, 09:00
Magdeburg. - Die Villa Wertvoll in Magdeburg veranstaltet zum ersten Mal das Lebenskunstfest für Jugendliche. Die Feier wird als Alternative zur Jugendweihe und zur Konfirmation angeboten.