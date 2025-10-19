Neues Projekt in Magdeburg Villa Wertvoll lädt Jugendliche zum „Lebenskunstfest“ ein - als Alternative zur Jugendweihe

Was tun, wenn man sich weder mit der Jugendweihe, noch mit der Konfirmation identifizieren kann? Die Villa Wertvoll in Magdeburg bietet für Jugendliche mit dem „Lebenskunstfest“ eine Alternative.