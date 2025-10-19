weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neues Projekt in Magdeburg: Villa Wertvoll lädt Jugendliche zum „Lebenskunstfest“ ein - als Alternative zur Jugendweihe

Was tun, wenn man sich weder mit der Jugendweihe, noch mit der Konfirmation identifizieren kann? Die Villa Wertvoll in Magdeburg bietet für Jugendliche mit dem „Lebenskunstfest“ eine Alternative.

Von Johanna Flint 19.10.2025, 09:00
Die Villa Wertvoll in Magdeburg bietet mit dem Lebenskunstfest eine Alternative zur Jugendweihe an. Edith Bürger steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Foto: Johanna Flint

Magdeburg. - Die Villa Wertvoll in Magdeburg veranstaltet zum ersten Mal das Lebenskunstfest für Jugendliche. Die Feier wird als Alternative zur Jugendweihe und zur Konfirmation angeboten.