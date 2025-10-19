Ein einmaliges Erlebnis - nicht nur für Familien - verspricht die Dampflokfahrt am 6. Dezember zum 175. Weihnachtsmarkt. Die Eisenbahnfreunde Staßfurt laden ein.

Die Staßfurter Eisenbahnfreunde laden ein, am 6. Dezember mit ihnen und der 41 1144 zum 175. Erfurter Weihnachtsmarkt zu dampfen.

Staßfurt. - Zu Nikolaus einen Tipp für Familien haben die Staßfurter Eisenbahnfreunde. Am 6. Dezember laden sie ein: „Einsteigen und zurücklehnen, bitte!“ Es geht auf Sonderfahrt unter Dampf der Lok 41 1144 und mit Diesel (V100 003) im historischen Sonderzug in die festlich geschmückte Altstadt von Erfurt zum dortigen 175. Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmann und Engel mit an Bord

„Genießt eine entspannte Fahrt ohne Umsteigen auf reservierten Sitzplätzen und stimmt euch im Mitropa-Speisewagen auf den Advent ein.“ Mit an Bord sind wieder der Weihnachtsmann und sein Engel mit kleinen Überraschungen für die Jüngsten. Ziel ist die einzigartige Kulisse von Dom und Severikirche mit riesiger Tanne, leuchtender Pyramide, Handwerk und Thüringer Spezialitäten.

Start in Magdeburg über Güsten, Aschersleben...

Der Sonderzug startet in Magdeburg gegen 9 Uhr, nimmt Gäste in Schönebeck, Staßfurt, Güsten, Aschersleben, Sandersleben, Hettstedt, Klostermansfeld und Sangerhausen auf. In Erfurt ist der Weihnachtsmarkt mehrere Stunden zu genießen. Gegen 23 Uhr will man wieder zu Hause sein. Fahrkarten ab 89 Euro (ab 69 Euro Kinder), für Familien ab 262 Euro, sind zu buchen über www.Lokschuppen-Stassfurt.de oder telefonisch (Montag bis Freitag, 19 bis 21 Uhr) unter 0160/97 86 53 74.FOTO: Eisenbahnfreunde Staßfurt