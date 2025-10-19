Zugausfall zwischen Halberstadt und Wernigerode Pendler und Urlauber betroffen: Bahnstrecke im Harz ab 20. Oktober bis Mitte November gesperrt

Zwischen Goslar und Halberstadt rollen wochenlang keine Züge – ausgerechnet in einer der wichtigsten Reisezeiten. Der Grund: Die Bahn tauscht Tausende Schwellen aus. Pendler und Touristen müssen sich nun auf Schienenersatzverkehr, deutlich längere Fahrzeiten und überfüllte Busse gefasst machen.