Magdeburger Verein erinnert an verstorbenen Künstler mit Down-Syndrom

Der Kunstverein Zinnober in Magdeburg-Stadtfeld erinnert mit einer Retrospektive an das Mitglied Gunnar Kretschmer. Der Künstler mit Down-Syndrom war dort über 15 Jahre kreativ tätig.

Magdeburg - Noch an seinem letzten Tag machte Gunnar Kretschmer das, was er am liebsten tat. Er malte. Frivol oder provokant könnte man seine Bilder bezeichnen, Frauen in aufreizenden Posen waren sein Lieblingsmotiv. Mit nur 38 Jahren starb Gunnar Kretschmer im Dezember 2021.