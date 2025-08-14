weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. 20.000 Euro für Kinder und Jugendliche: Magdeburger Verein sammelt Spenden mit Sport-Events

20.000 Euro für Kinder und Jugendliche Magdeburger Verein sammelt Spenden mit Sport-Events

Der Magdeburger Verein „Sportfreunde Wadentest“ veranstaltet mehrfach im Jahr Sport-Turniere in Fußball, Volleyball oder Darts. 85 Ehrenamtliche haben so bisher knapp 20.000 Euro gesammelt.

Von Lena Bellon 14.08.2025, 06:30
Der Verein „Sportfreunde Wadentest“ veranstaltet in und um Magdeburg Sport-Events für Freizeit-Teams. Dabei werden Spenden für Kinder und Jugendliche gesammelt.
Der Verein „Sportfreunde Wadentest“ veranstaltet in und um Magdeburg Sport-Events für Freizeit-Teams. Dabei werden Spenden für Kinder und Jugendliche gesammelt. Foto: Sportfreunde Wadentest

Magdeburg. - Knapp 20.000 Euro hat der Verein „Sportfreunde Wadentest“ aus Magdeburg schon gesammelt - in 18 Monaten. Angefangen hat alles mit einer Freundesgruppe, die Fußball spielen wollte. Heute hilft die Truppe krebskranken oder traumatisierten Kindern.