Magdeburger Weihnachtsmarkt sucht die schönste Tanne der Stadt

Magdeburg (vs) - Noch denkt kaum jemand so richtig an Weihnachten – bis auf Paul-Gerhard Stieger und seine Assistentin Carola Treß. Denn die Geschäftsführung der Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH hat den Kopf schon seit Wochen voll mit Baumkugeln, Märchenprogrammen, Beschickerauswahl, Hüttenpflege und Weihnachtsbaumsuche.

Apropos Baum: Das Finden einer stattlichen Tanne kann nicht früh genug beginnen und steht deshalb in diesen Tagen ganz besonders im Fokus. Alle Magdeburger, die ein sehenswertes Exemplar gern loswerden möchten, sind herzlich aufgerufen, ihren Baum anzubieten. Gesucht werden Nadelbäume, die mindestens 20 Meter hoch sein müssen und möglichst einzeln stehen sollten, damit sie von einem Autokran gut zu erreichen sind.

Wessen Tanne oder Fichte wird die Krönung des diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarktes (22. November bis 29. Dezember 2021) sein?

Wer einen Baumvorschlag hat, wird gebeten, ein paar Infos und Fotos an die Weihnachtsmarkt GmbH zu schicken. Die Mailadresse lautet: stieger@weihnachtsmarkt-magdeburg.de