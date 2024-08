Freizeit und Baden Magdeburger wünschen sich dauerhafte Badestelle an der Elbe

An diesem Sonntag (4. August) ist Elbebadetag in Magdeburg. Bis 18 Uhr können Bürger unter Aufsicht am Cracauer Wasserfall schwimmen gehen. Viele wünschen sich, dass dies dauerhaft möglich wäre. Was der zuständige Beigeordnete der Stadt dazu sagt.