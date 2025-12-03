weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Buch „Lob der Grundrechte“: Unverheilte Wunden: Christian Felber mahnt zur Aufarbeitung der Coronakrise

Einen allzu leichtfertigen Umgang mit Grundrechtseinschränkungen während der Corona-Pandemie kritisierte Autor Christian Felber bei einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung in Lüchow.

Von Beate Achilles 03.12.2025, 06:00
Autor Christian Felber bei der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zur Corona-Pandemie im Lüchower Ratskeller.
Autor Christian Felber bei der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zur Corona-Pandemie im Lüchower Ratskeller. Foto: Beate Achilles

Lüchow. - Hatten die sogenannten „Schwurbler“, „Impfgegner“, „Verschwörungstheoretiker“ und „Coronaleugner“ am Ende doch – zumindest teilweise – Recht? Folgte das Pandemiemanagement in Deutschland mit seinen Lockdowns, Schulschließungen und Masken-, Test- und Impfzwängen, die teils massiv in Grundrechte eingriffen, statt belegbarer Fakten einem Planspiel von – laut Felber- autokratisch denkenden Superreichen wie Bill Gates und einigen US-Pharmakonzernen?