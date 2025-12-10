weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Mehr Geld für Elefant, Tiger und Co. Magdeburger Zoo vor dem Neustart: Stadtrat sichert 4 Millionen Euro zu

Jahrelang wurde gespart. Jetzt hat der Magdeburger Stadtrat entschieden, dass der Zoo mehr Geld bekommt. Doch hinter der Finanzspritze steckt mehr als nur neue Gehege – es geht um die Zukunft des Ausflugsziels.

Von Sabine Lindenau 10.12.2025, 06:00
In den zurückliegenden Jahren wurde nicht viel investiert im Magdeburger Zoo. Die Schimpansen bekommen nun eine neue Außenanlage. Dazu laufen die Arbeiten.
Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Die Kulisse stimmt, doch hinter den Fassaden sieht es düster aus: Der Magdeburger Zoo kämpft mit maroden Anlagen und sinkenden Besucherzahlen. Nach Jahren des Sparens sollen jetzt mehr Zuschüsse fließen - trotz leerer Kassen.