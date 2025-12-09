Stendal fehlen Betreuungsplätze für Kinder. Doch die Fraktionen der AfD und CDU verhindern im Kreistag einen neuen Hort. Wie sie ihre Entscheidung begründen und welche Chance das Hortprojekt noch hat.

AfD und CDU verhindern Fördergeld für neuen Hort in Stendal: Das sind die Gründe

Stendal benötigt mehr Hortplätze. Die AfD hat mit Hilfe der CDU Fördergeld für ein Hortprojekt im Kreistag blockiert.

Die Kreistagsfraktion der AfD hat dem Ganzen in der Sitzung am 4. Dezember mit Stimmen der CDU-Fraktion einen Riegel vorgeschoben. Sie haben mit einem Änderungsantrag das Hortprojekt von anderen förderfähigen Vorhaben abkoppeln und individuell abstimmen lassen. Dabei sind die Argumente der AfD in ihrer Antragsbegründung teils irreführend.Warum hat die CDU den Antrag der AfD unterstützt? Die Kreistagsfraktion der Christdemokraten ist bei einigen Argumenten auf einer Wellenlänge mit der AfD.Landrat Patrick Puhlmann (SPD): „Fakt ist, dass Eltern von Kindern einen Rechtsanspruch auf einen Hortplatz haben.“ Seit fünf Jahren werden laut Puhlmann in Stendal Hortplatz-Anträge abgewiesen.

Stendal. - Der neue Hort Eckstein in Stendal galt so gut wie sicher. Doch auf den letzten Metern haben die Kreistagsfraktionen von AfD und CDU die Chance auf Fördergeld für das Projekt blockiert. Welche Gründe sie dabei ins Feld führen.