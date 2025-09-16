Die Magdeburger Künstlerin Kerstin Reichelt erschafft mit einfachen Mitteln ganze Welten. Mit Papier und Klebeband ist auch ihr neues Theaterstück für Kinder entstanden.

Für ihre neue Inszenierung hat die Magdeburger Künstlerin Kerstin Reichelt vieles selbst gebastelt.

Magdeburg. - Am Anfang stand ein einfaches weißes Blatt, das Regisseurin Inga Hartmann Kerstin Reichelt in die Hand drückte. „Sie hat uns beiden ein A4-Blatt gegeben und wir haben uns gefilmt, wie wir mit dem Blatt Figuren formen und damit spielen“, berichtet die Magdeburger Künstlerin über die Ideenfindung für ihr neues Stück.