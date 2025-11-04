Trotz Krise und Schließungen Magdeburgerin eröffnet Blumenladen mit Vasen aus 3D-Drucker

In Magdeburg gibt es einen neuen Blumenladen. Verkauft werden nicht nur Pflanzen, sondern auch individuelle Artikel aus dem 3D-Drucker. Warum sie trotz Krise in der Branche den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.