Trotz Krise und Schließungen Magdeburgerin eröffnet Blumenladen mit Vasen aus 3D-Drucker
In Magdeburg gibt es einen neuen Blumenladen. Verkauft werden nicht nur Pflanzen, sondern auch individuelle Artikel aus dem 3D-Drucker. Warum sie trotz Krise in der Branche den Schritt in die Selbstständigkeit wagt.
04.11.2025, 19:00
Magdeburg. - Blumenläden haben es schwer in Magdeburg. Dennoch wagt es die Magdeburgerin Mareike Schulze-Friebel und eröffnet ihren eigenen Laden. Dort soll es aber nicht nur Blumen geben.