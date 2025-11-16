weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Anlaufstelle für erkrankte Frauen: Magdeburgerin ruft neue Selbsthilfegruppe für Endometriose-Betroffene ins Leben

Etwa jede zehnte Frau ist von der gynäkologischen Krankheit Endometriose betroffen, trotzdem gibt es nur wenige Anlaufstellen. Die Magdeburgerin Carolin Kirchhof hat deswegen eine neue Selbsthilfegruppe gegründet und lädt nun zum ersten Treffen ein.

Von Johanna Flint 16.11.2025, 09:00
Endometriose verursacht bei den Betroffenen neben vielen anderen Symptomen starke Schmerzen im Unterleib.
Endometriose verursacht bei den Betroffenen neben vielen anderen Symptomen starke Schmerzen im Unterleib. Symbolfoto: Imago/HalfPoint Images

Magdeburg. - Vernetzen, unterstützen und aufklären - das soll die neue Endometriose-Selbsthilfegruppe in Magdeburg. Carolin Kirchhof hat die „EndoSisters“ ins Leben gerufen. Die 37-Jährige ist ebenfalls von der gynäkologischen Krankheit betroffen und möchte eine Anlaufstelle für Gleichgesinnte schaffen.