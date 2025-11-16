Etwa jede zehnte Frau ist von der gynäkologischen Krankheit Endometriose betroffen, trotzdem gibt es nur wenige Anlaufstellen. Die Magdeburgerin Carolin Kirchhof hat deswegen eine neue Selbsthilfegruppe gegründet und lädt nun zum ersten Treffen ein.

Magdeburgerin ruft neue Selbsthilfegruppe für Endometriose-Betroffene ins Leben

Endometriose verursacht bei den Betroffenen neben vielen anderen Symptomen starke Schmerzen im Unterleib.

Magdeburg. - Vernetzen, unterstützen und aufklären - das soll die neue Endometriose-Selbsthilfegruppe in Magdeburg. Carolin Kirchhof hat die „EndoSisters“ ins Leben gerufen. Die 37-Jährige ist ebenfalls von der gynäkologischen Krankheit betroffen und möchte eine Anlaufstelle für Gleichgesinnte schaffen.