  4. Prozess gegen Amokfahrer des Weihnachtsmarkts: Magdeburgerin schildert Verlust ihrer Mutter: „Es war kein Weihnachten mehr“

In einer bewegenden Aussage schildert eine Magdeburgerin im Prozess gegen den Attentäter Taleb A., wie sie am Abend des 20. Dezember ihre Mutter verlor.

Von Alexander Walter Aktualisiert: 02.12.2025, 18:29
Blumen liegen auf einer Gedenkplatte für die beim Anschlag vom 20. Dezember getöteten Opfer der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.
Blumen liegen auf einer Gedenkplatte für die beim Anschlag vom 20. Dezember getöteten Opfer der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Foto: Simon Kremer/dpa

Magdeburg - Keiner der Zeugen, die gestern am neunten Prozesstag gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktes aussagen, hätte dem Angeklagten gegenübertreten müssen. Um die Opfer zu schützen, hatten sich Richter, Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidiger darauf verständigt, dass die Beteiligten die Polizei-Aussagen der Zeugen – rund 2.800 Seiten – im Selbststudium lesen.