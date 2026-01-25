Magdeburger des Jahres Magdeburger „The Voice of Germany“-Kandidat auf Volksstimme-Gala
Felix Hellwig gehörte zu jenen, die auf der Bühne mit einem Beitrag den „Magdeburgern des Jahres“ gratulierte. Im Gespräch berichtete er über Erfahrungen und Pläne.
Magdeburg. - Die Gala für die Magdeburger des Jahres bietet nicht allein den Laudationen für diejenigen engagierten Menschen, die die Volksstimme-Leser vorgeschlagen und über die sie abgestimmt haben, Raum. Sie bietet im Alten Theater am Jerichower Platz bereits wie im Vorjahr auch Raum für Magdeburger Talente. Dieses Mal mit dabei: der junge Musiker Felix Hellwig, der bei „The Voice of Germany“ eine Runde weiterkam. Womit war er an diesem Abend zu erleben und was hatte er im Gespräch mit dem Moderatoren-Duo des Abends zu berichten?