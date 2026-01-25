Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leserinnen und -Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehört auch Ingo Host. Er sammelt Spenden für Trösteteddys für den Rettungsdienst.

Preis für Ehrenamtliche: Er hilft, Kindern Trost zu spenden

Reporter Ivar Lüthe hielt bei der Gala zur Ehrung des „Magdeburger des Jahres 2025“ die Laudatio auf Ingo Host.

Magdeburg. - Zu den Magdeburgern des Jahres 2025 haben die Leserinnen und Leser der Volksstimme auch Ingo Host gewählt. Er sammelt Spenden, um den Rettungsdienst in Magdeburg mit Trösteteddys für kleine Patienten zu versorgen.