Für Staßfurter, die vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 geboren wurden, startet bald die Grundschule. Ab sofort sind die Anmeldungen möglich.

Termine für die Anmeldung zur Schule stehen

Staßfurt - Der erste Schultag der Erstklässler ist in diesem Jahr am Montag, 17. August. Doch bevor die Neuankömmlinge ihre Zuckertüte in den Händen halten, müssen die Eltern sie für die Grundschule anmelden. Die Stadtverwaltung Staßfurt hat kürzlich die Termine für die Voranmeldungen des Schuljahres 2027/2028 bekanntgegeben. Das „Serviceportal Schule“ erleichtert das Vorgehen.

Am Donnerstag, 19. Februar, finden die Anmeldungen in den Grundschulen „Goethe“, „Nord“ sowie in den Grundschulen in Förderstedt und Löderburg statt. Zeit ist von 9 bis 17 Uhr.

Die Voranmeldung in der Grundschule „Ludwig Uhland“ ist am Mittwoch, 18. Februar, von 9 bis 17 Uhr – sowie am Donnerstag, 19. Februar, von 9 bis 14 Uhr, möglich.

2020 bis 2021

Schulpflichtig werden alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 geboren wurden.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass das Kind von den Eltern persönlich vorzustellen ist.

Zudem sind die Geburtsurkunde sowie der Nachweis der Masernschutzimpfung mitzubringen.

Um die Anmeldung vor Ort zu beschleunigen, können die sorgeberechtigten Eltern ihr Kind vorab an die Grundschule melden.

Die Online-Meldung über das „Serviceportal Schule“ ist bis Freitag, 13. Februar, möglich.

Der Link: sps.bms-lsa.de