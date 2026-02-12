weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Idee für verbindlichen Zeitplan: Magdeburgs Alter Markt bis 2030 in neuem Glanz?

Ein verbindlicher Zeitplan sollte Bewegung in die Umgestaltung des Alten Markts in Magdeburg bringen. Doch die Ratsmehrheit stellt sich quer.

Von Sabine Lindenau 12.02.2026, 06:00
Blick auf den verschneiten Alten Markt und das Alte Rathaus in Magdeburg. Beides soll saniert werden.
Blick auf den verschneiten Alten Markt und das Alte Rathaus in Magdeburg. Beides soll saniert werden. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Die Umgestaltung des Alten Markts in Magdeburg zieht sich seit Jahren. Nachdem ein Realisierungswettbewerb abgewählt worden war, sollte eine provisorische Lösung für Niveaugleichheit sorgen. Dann gab es die Rolle rückwärts. Im Stadtrat sollte nun beschlossen werden, dass der Umbau bis 2030 erfolgen soll.