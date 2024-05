Magdeburg - Überall im Raum ist die Zahl zu lesen, die einen großen Meilenstein für Hans-Joachim Neumann beschreibt: 100. Denn der Magdeburger hat am Samstag seinen 100. Geburtstag gefeiert – und das nicht nur einmal, sondern gleich drei Feiern standen für den Senior am Wochenende an.

Los ging es mit einem Sektempfang im Alten- und Service-Zentrum Olvenstedt. Seine Tochter und sein Sohn organisierten diesen mit Freunden, Bekannten und der Oberbürgermeisterin. „Hier im Haus bin ich nun der Älteste“, erzählt Hans-Joachim Neumann stolz. Er weiß das so genau, weil er einige Stockwerke über dem ASZ in Olvenstedt ältester Wohngemeinschaft, der Demenz- und Senioren-WG, lebt. Dort ist er vor zwei Jahren – nach einem Schlaganfall – eingezogen und hat zu seinem Geburtstag auch da eine kleine WG-Feier gegeben.

Sudoku und Gymnastik für die Fitness

Bis zu seinem Schlaganfall habe er noch sehr eigenständig gelebt, wie er berichtet. Er sei noch alleine Auto gefahren, habe Reisen unternommen. Heute ist er auf Sudoku-Rätsel, Sitzgymnastik und Gedächtnistraining umgestiegen, um sich fit zu halten. Auch klassische Musik begeistere ihn in seiner Freizeit schon immer.

Mit seinem Smartphone verschickt er auch gerne noch Nachrichten, macht Video-Anrufe mit der Familie, wie Tochter Ute Tzschaschel berichtet.

Kinder und Enkelkinder

Der 100-Jährige blickt jedoch nicht nur stolz auf seine Familie, Kinder, Enkel und sogar eine Urenkelin, sondern auch auf sein berufliches Leben. „Ich bin stolz, dass ich 40 Jahre lang für Magdeburg gebaut habe“, erzählt er und nippt an seinem Sekt. Der gelernte Bauingenieur war technischer Leiter und habe den Bau zahlreicher Plattenbauten in Magdeburg betreut. „Ich habe Anteil an so vielen Gebäuden in der Stadt. Auch an dem, in dem ich heute lebe.“

Dass er sein Leben lang so aktiv und eigenständig war, so viel gereist ist, mache es für ihn umso schwerer, nach dem Schlaganfall körperlich eingeschränkter zu sein. „Ich war schon einmal besser drauf“, sagt der Witwer. „Kurz vor meinem Geburtstag ging es mir nicht so besonders. Aber das kann sich hoffentlich wieder ändern.“ Die dritte und vorerst letzte Party zu seinem besonderen Geburtstag stand am Sonntag mit der engsten Familie an.