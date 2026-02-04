Im Studiokino Magdeburg flimmern seit 100 Jahren Filme über die Leinwand, das Gebäude selbst ist noch viel älter. Die Komplettsanierung neigt sich nun langsam dem Ende.

Blick auf die Fassade des Studiokinos Magdeburg. Die Baugerüste werden gerade abgebaut.

Magdeburg. - „Wie aus dem Ei gepellt“ präsentiert sich das Magdeburger Studiokino nach der Sanierung seiner Fassade. So schreibt es zumindest das Programmkino auf seiner Facebook-Seite. Und tatsächlich ist der herabblätternde Putz der Außenwände in Altrosa einem warmen Beige-Ton gewichen.