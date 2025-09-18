Das Studiokino in Magdeburg ist seit wenigen Tagen eingerüstet. Es wird umfassend saniert. Auf Filmfreunde kommen Einschränkungen zu. Was wann geplant ist.

Magdeburger Kino wird aufgemöbelt: Was das für Filmfreunde bedeutet

Die Fassade und das Dach des Studiokinos im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt werden saniert.

Magdeburg. - Die Fassade des Magdeburger Studiokinos ist seit wenigen Tagen eingerüstet. Per Kran und Container wird das Dach des Hauses Schindel für Schindel abgetragen. Die lang geplante Sanierung hat begonnen. Das hat bald auch Auswirkungen auf die Besucher.