Magdeburg, Deutschland
Sanierung von Dach, Fassade und Saal Magdeburger Kino wird aufgemöbelt: Was das für Filmfreunde bedeutet

Das Studiokino in Magdeburg ist seit wenigen Tagen eingerüstet. Es wird umfassend saniert. Auf Filmfreunde kommen Einschränkungen zu. Was wann geplant ist.

Von Stefan Harter 18.09.2025, 06:10
Die Fassade und das Dach des Studiokinos im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt werden saniert. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Die Fassade des Magdeburger Studiokinos ist seit wenigen Tagen eingerüstet. Per Kran und Container wird das Dach des Hauses Schindel für Schindel abgetragen. Die lang geplante Sanierung hat begonnen. Das hat bald auch Auswirkungen auf die Besucher.