Magdeburgs City-Händler feiern

Das traditionelle Sommerfest der Magdeburger City-Händler am Donnerstagabend führte diesmal an einen beschaulichen Ort außerhalb der Altstadt. Und das hat einen besonderen Grund.

Sommerfest in entspannter Biergartenatmosphäre in Magdeburg-Sudenburg: Hier stoßen mit einem Frichgezapften an: Alt-OB Willi Polte, die künftige Rathauschefin Simone Borris, OB Lutz Trümper und Rolf Lay, Vorstandsvorsitzender bei IG Innenstadt Magdeburg e.V. (von links).

Magdeburg - Magdeburgs Händler haben eine starke Interessenvertretung: die Interessengemeinschaft IG Innenstadt mit ihrem Vorsitzenden Ralf Lay und dem Sprecher Arno Frommhagen. Längst sind in der Gemeinschaft nicht nur in der City ansässige Händler vertreten, sondern zunehmend auch jene, denen unabhängig vom eigenen Standort die Stadtentwicklung besonders am Herzen liegt. Gemeinsam feierten sie am Donnerstagabend das traditionelle Sommerfest der IG Innenstadt.

Einmal im Jahr führt das Sommerfest der IG Innenstadt Mitglieder mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen.

Zu Gast in der Sudenburger Brauerei

Dieses Mal aber bewusst nicht in der Innenstadt, sondern im Biergarten der Sudenburger Brauerei zwischen Brenneckestraße und Walmbergsweg in Magdeburg. Folglich wurde das Fest am Donnerstagabend auch mit einem zünftigen Fassbieranstich eröffnet.

Dabei gaben sich Noch-OB Lutz Trümper (SPD) und Bald-OB Simone Borris (parteilos) alle Mühe. Am Ende konnte dann doch die künftige Magdeburger Oberbürgermeisterin mehr Geschick beweisen und trieb den Zapfhahn mit gekonnten Hammerschlägen ins Fass und ließ den Gerstensaft strömen.

Mit einem zünftigen Prost in die Runde, zu dem auch Alt-Ob Willi Polte mit auf die Bühne gebeten wurde, konnte der gesellige Abend dann starten.

IG-Innenstadt-Chef Rolf Lay bewies bei seiner Moderation komödiantisches Talent und sorgte für manchen Schmunzler. Etwas ernster wurde er aber dann, als er die neue Kampagne der IG Innenstadt vorstellte. Unter den Namen „Mir ist es nicht egal - ich kauf' lokal“ erinnerte er daran, dass der Vor-Ort-Einkauf die City stärke und vor Ort den Wirtschaftskreislauf belebe. Genau dafür stünde die IG Innenstadt.

Dann aber gings ans Feiern. Gesehen wurden unter anderen: Pro M-Geschäftsführer Georg Bandarau, Wobau-Chef Peter Lackner, MWG-Chef Thomas Fischbeck, IG Innenstadt-Sprecher Arno Frommhagen, Rechtsanwa und Gastronomensprecher Andreas Dahm, Verkehrsministerim Lydia Hüskens (FDP), Weihnachtsmarktgeschäftsführer Paul-Gerhard Stieger mit Frau und Wirtschaftsbeigeordnete Sandra Y. Stieger, Ingo Rehbein, Florapark-Centermanager und viele andere mehr.

Die IG Innenstadt Magdeburg zählt mehr als 250 Mitglieder und vertritt die Interessen von 565 Unternehmen.