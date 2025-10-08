Das Mechanische Theater in der Magdeburger Innenstadt ist eine kaum bekannte Touristenattraktion. Das Puppenspiel funktioniert aber bereits länger nicht.

Magdeburg. - Seit 2021 ist in der Magdeburger Innenstadt das erste Mechanische Theater der Stadt zu finden. Doch schon seit geraumer Zeit bewegen sich die per Münzwurf gestarteten Figuren hinter der Schaufensterscheibe am Alten Markt nicht mehr. Wann ist der Halbkugelversuch von Erfinder und Bürgermeister Otto von Guericke wieder zu sehen?