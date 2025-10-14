Für mehr als 2 Millionen Euro wurde das Kutscherhaus am Magdeburger Puppentheater aufwendig saniert. Doch was steckt hinter der Fassade des Rayonhauses?

Magdeburgs Kutscherhaus erstrahlt in neuem Glanz: Ein Blick hinter die Kulissen

Magdeburg. - Im Schatten der imposanten Villa P. wirkt es nahezu unscheinbar. Dass das Kutscherhaus aber zu seiner mächtigen Nachbarin gehört, ist unverkennbar. Die jahrelange Sanierung ist abgeschlossen. Ein Blick hinter die Kulissen eines Rayonhauses, das dem Puppentheater mehr Raum verschafft.