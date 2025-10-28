weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Barrierefrei? Nur auf dem Papier!: Magdeburgs Nahverkehr: Warum der Ausbau wichtiger Haltstellen stockt – trotz politischer Zusagen

Barrierefrei? Nur auf dem Papier! Magdeburgs Nahverkehr: Warum der Ausbau wichtiger Haltstellen stockt – trotz politischer Zusagen

Trotz klarer Prioritäten und gesetzlicher Vorgaben bleibt Magdeburgs Nahverkehr vielerorts nicht barrierefrei. Der Umbau von Haltestellen stockt. Warum ist das so?

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 28.10.2025, 10:38
Die Haltestelle Thiemstraße in Magdeburg-Buckau ist seit Juni 2022 barrierefrei. Der Einstieg in die Straßenbahnen der MVB ist in beiden Fahrtrichtungen stufenlos möglich.
Die Haltestelle Thiemstraße in Magdeburg-Buckau ist seit Juni 2022 barrierefrei. Der Einstieg in die Straßenbahnen der MVB ist in beiden Fahrtrichtungen stufenlos möglich. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Lange geplant und doch ist Magdeburg von barrierefreiem Nahverkehr weit entfernt. Der Umbau vieler Straßenbahnhaltestellen stockt - das Vorhaben ist teuer und komplex.