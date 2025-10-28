Barrierefrei? Nur auf dem Papier! Magdeburgs Nahverkehr: Warum der Ausbau wichtiger Haltstellen stockt – trotz politischer Zusagen
Trotz klarer Prioritäten und gesetzlicher Vorgaben bleibt Magdeburgs Nahverkehr vielerorts nicht barrierefrei. Der Umbau von Haltestellen stockt. Warum ist das so?
Aktualisiert: 28.10.2025, 10:38
Magdeburg. - Lange geplant und doch ist Magdeburg von barrierefreiem Nahverkehr weit entfernt. Der Umbau vieler Straßenbahnhaltestellen stockt - das Vorhaben ist teuer und komplex.