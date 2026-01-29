Straßenreinigung und Papierkörbe Magdeburgs Sauberkeit hat ihren Preis: Millionen für Straßen und Wege
Dass in Magdeburg die öffentlichen Flächen sauber gehalten werden, ist nicht zum Nulltarif zu haben. Wie viel kostet der Spaß und was macht das pro Einwohner aus?
29.01.2026, 06:45
Magdeburg. - Ob Papierbecher auf der Parkbank, Herbstlaub auf der Fahrbahn oder Kehricht nach Stadtfesten – Sauberkeit im öffentlichen Raum fällt nicht vom Himmel. In Magdeburg steckt dahinter ein erheblicher logistischer und finanzieller Aufwand.