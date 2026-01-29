weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Dass in Magdeburg die öffentlichen Flächen sauber gehalten werden, ist nicht zum Nulltarif zu haben. Wie viel kostet der Spaß und was macht das pro Einwohner aus?

Von Martin Rieß 29.01.2026, 06:45
Die Straßenreinigung in Magdeburg ist ein aufwendiges Unterfangen. Auch von den Kosten her.
Archivfoto: Viktoria Kühne

Magdeburg. - Ob Papierbecher auf der Parkbank, Herbstlaub auf der Fahrbahn oder Kehricht nach Stadtfesten – Sauberkeit im öffentlichen Raum fällt nicht vom Himmel. In Magdeburg steckt dahinter ein erheblicher logistischer und finanzieller Aufwand.