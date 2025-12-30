Jedes Jahr kommen mehrere Tonnen Silvestermüll in Magdeburg in die Container des Abfallwirtschaftsbetriebs. 2026 ist es weniger Müll als in den Jahren zuvor. Das Wetter ist jedoch eine Herausforderung.

Silvestermüll in Magdeburg: Wie viele Böller wurden 2026 eingesammelt?

In Magdeburg am Hasselbachplatz sind Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs am Neujahrsmorgen unterwegs, um den Silvestermüll einzusammeln.

Magdeburg. - Die Silvesternacht bringt viel mit sich: Buntes Feuerwerk und Feierstimmung, aber auch Brände, Verletzte und in den Städten viel Müll. Am Neujahrsmorgen, 1. Januar 2026, sind Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs daher schon unterwegs. Die Volksstimme hat sie am Hasselbachplatz getroffen.