Magdeburg sucht Tierstars Magdeburgs tierische Nachwuchstalente: Das große Casting bei der Hühnerleiter
Mit Flauschfaktor, Federglanz und Hoppel-Style begeisterten tierische Talente beim Casting in Magdeburg. Der Geflügelzuchtverein Olvenstedt suchte bei einer Jungtierschau nach neuen Stars unter den Hühnern, Tauben und Kaninchen .
Magdeburg. - Breaking News aus der Hühnerleiter in Magdeburg: Begeisterung rund um das Nachwuchs-Casting beim Geflügelzuchtverein Olvenstedt. Junge Hoffnungsträger mit Flauschfaktor, Federglanz und perfekten Hoppel-Moves stellen sich vor.