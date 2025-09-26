Magdeburg sucht Tierstars Magdeburgs tierische Nachwuchstalente: Das große Casting bei der Hühnerleiter

Mit Flauschfaktor, Federglanz und Hoppel-Style begeisterten tierische Talente beim Casting in Magdeburg. Der Geflügelzuchtverein Olvenstedt suchte bei einer Jungtierschau nach neuen Stars unter den Hühnern, Tauben und Kaninchen .