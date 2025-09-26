weather spruehregen
  4. Magdeburg sucht Tierstars: Magdeburgs tierische Nachwuchstalente: Das große Casting bei der Hühnerleiter

Mit Flauschfaktor, Federglanz und Hoppel-Style begeisterten tierische Talente beim Casting in Magdeburg. Der Geflügelzuchtverein Olvenstedt suchte bei einer Jungtierschau nach neuen Stars unter den Hühnern, Tauben und Kaninchen .

26.09.2025, 06:50
Experte Philipp Zimmermann prüft, ob dieser Hahn der „Deutschen Zwerge“ das Zeug zum Superstar in Magdeburg hat – Federkleid sitzt, Gackern on point. Foto: Rüdiger Jeziorski

Magdeburg. - Breaking News aus der Hühnerleiter in Magdeburg: Begeisterung rund um das Nachwuchs-Casting beim Geflügelzuchtverein Olvenstedt. Junge Hoffnungsträger mit Flauschfaktor, Federglanz und perfekten Hoppel-Moves stellen sich vor.