In Magdeburg entsteht in diesem Jahr ein neues Großgraffito mit Bezug zum 1. FCM. Dabei wird auf zwei Lärmschutzwänden die 60-jährige Geschichte des Fußballvereins gezeigt.

Magdeburg. - Das Jubiläumsjahr zum 60-jährigen Bestehen des 1. FC Magdeburg ist zwar gerade zu Ende gegangen. Doch die lange Geschichte des Traditionsvereins wird auch 2026 gefeiert. Denn in diesem Jahr soll ein neues Großgraffito mit Motiven aus der Historie des Clubs entstehen.