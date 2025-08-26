Harte Zeiten für Magdeburgs Kommunalpolitik: Wenn der Stadtrat am Donnerstag, 18. August, tagt, hat er unter anderem das Brücken-Dilemma und die Planung für die Kitas auf der Tagesordnung.

Baustellen-Baken vor Brücken: Aktuell kein seltenes Bild in Magdeburg. Das Ringbrücken-Dilemma wird den Stadtrat bei seiner nächsten Sitzung beschäftigen.

Magdeburg. - So schnell wie möglich sollen die Ringbrücken Halberstädter Straße und Brenneckestraße abgerissen werden. Damit das geht, muss der Stadtrat noch einem Beschluss zur Finanzierung folgen. Da dieser sehr kurzfristig kam, bedarf es zuvor einer Abstimmung, ob es dieser so dringende Beschluss überhaupt auf die Tagesordnung schafft. Doch davon dürfte auszugehen sein.