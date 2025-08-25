Behörde bremst Windkraftgegner in der Altmark aus Verwaltungsamt stoppt Bürgerentscheid gegen Windräder in Dähre bei Salzwedel
Überraschende Wende für das Bürgerbegehren gegen Windräder bei Schmölau im Altmarkkreis Salzwedel: Bürgerinitiative spricht von antidemokratischem Verhalten des Landes.
Salzwedel/Dähre/me. - Das Landesverwaltungsamt hat das geplante Bürgerbegehren gegen Windkraftanlagen im Schmölauer Forst gestoppt, obwohl es vom Altmarkkreis bereits zugelassen war. Warum ist das passiert?