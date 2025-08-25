Überraschende Wende für das Bürgerbegehren gegen Windräder bei Schmölau im Altmarkkreis Salzwedel: Bürgerinitiative spricht von antidemokratischem Verhalten des Landes.

Verwaltungsamt stoppt Bürgerentscheid gegen Windräder in Dähre bei Salzwedel

Behörde bremst Windkraftgegner in der Altmark aus

Die Bürgerinitiative gegen Windräder im Wald im Altmarkkreis Salzwedel ist schwer enttäuscht von einer Entscheidung des Landesverwaltungsamtes.

Salzwedel/Dähre/me. - Das Landesverwaltungsamt hat das geplante Bürgerbegehren gegen Windkraftanlagen im Schmölauer Forst gestoppt, obwohl es vom Altmarkkreis bereits zugelassen war. Warum ist das passiert?