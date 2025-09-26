Schätzungen zufolge kann etwa jeder zwölfte Magdeburger nicht richtig lesen und schreiben. Vor welchen Herausforderungen Betroffene stehen und wo sie Hilfe finden.

„Man mogelt sich so durch“: Wie Magdeburger mit Lese- und Schreibschwäche ihren Alltag meistern

Der Spaß steht beim Lernen im Vordergrund - Spiele und Arbeitsblätter sind in der Lernwerkstatt besonders beliebt

Magdeburg. - Für Menschen mit Lese- und Schreibschwäche stellt der Alltag eine Herausforderung dar. Schätzungen zufolge gibt es in Magdeburg etwa 20.000 Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können.