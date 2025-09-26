weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. 20.000 Betroffene in Magdeburg: „Man mogelt sich so durch“: Wie Magdeburger mit Lese- und Schreibschwäche ihren Alltag meistern

Schätzungen zufolge kann etwa jeder zwölfte Magdeburger nicht richtig lesen und schreiben. Vor welchen Herausforderungen Betroffene stehen und wo sie Hilfe finden.

Von Angelina Nolte 26.09.2025, 06:20
Der Spaß steht beim Lernen im Vordergrund - Spiele und Arbeitsblätter sind in der Lernwerkstatt besonders beliebt
Der Spaß steht beim Lernen im Vordergrund - Spiele und Arbeitsblätter sind in der Lernwerkstatt besonders beliebt Foto: Angelina Nolte

Magdeburg. - Für Menschen mit Lese- und Schreibschwäche stellt der Alltag eine Herausforderung dar. Schätzungen zufolge gibt es in Magdeburg etwa 20.000 Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können.