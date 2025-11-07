Nach Sperrung der Ringbrücken Zeitplan steht: Ab wann die Halberstädter Straße in Magdeburg wieder nutzbar ist
Der Abriss der Ringbrücken an der Halberstädter Straße steht kurz bevor. Nun hat Magdeburgs Stadtrat einen entscheidenden Beschluss gefasst, damit es auf der Baustelle fast nahtlos weitergehen kann.
07.11.2025, 08:58
Magdeburg. - Noch steht die Ringbrücke an der Halberstädter Straße. Doch schon in wenigen Tagen rollen die Abrissbagger an. Bis 12. Dezember soll Magdeburgs längste Ringbrücke gefallen sein. Der Stadtrat hat nun hinter geschlossenen Türen die weiteren Schritte abgestimmt.