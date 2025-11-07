Der Abriss der Ringbrücken an der Halberstädter Straße steht kurz bevor. Nun hat Magdeburgs Stadtrat einen entscheidenden Beschluss gefasst, damit es auf der Baustelle fast nahtlos weitergehen kann.

Zeitplan steht: Ab wann die Halberstädter Straße in Magdeburg wieder nutzbar ist

Die Arbeiten am Fallbett für die Ringbrücke an der Halberstädter Straße in Magdeburg laufen auf Hochtouren. In wenigen Tagen wird mit dem Abriss begonnen.

Magdeburg. - Noch steht die Ringbrücke an der Halberstädter Straße. Doch schon in wenigen Tagen rollen die Abrissbagger an. Bis 12. Dezember soll Magdeburgs längste Ringbrücke gefallen sein. Der Stadtrat hat nun hinter geschlossenen Türen die weiteren Schritte abgestimmt.