Schlagerfestival im Elbauenpark Mega Malle in Magdeburg: Das sagen Ikke Hüftgold & Co. über die Stadt
Zwölf Stunden Party im Elbauenpark: Ballermann-Stars wie Ikke Hüftgold, Frenzy und Newcomer Rumbombe verraten, wie sie Magdeburg erlebt haben.
19.08.2025, 11:00
Magdeburg. - Zwölf Stunden Ballermann und das mitten in Magdeburg? Mega Malle lockte am Samstag, 16. August 2025, wieder zahlreiche Besucher in den Elbauenpark. Auf der Bühne standen bekannte Schlagerstars, wie Ikke Hüftgold, Isi Glück und Julian Sommer. Doch was sagen die Ballermann-Sänger über Magdeburg?