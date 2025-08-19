Zwölf Stunden Party im Elbauenpark: Ballermann-Stars wie Ikke Hüftgold, Frenzy und Newcomer Rumbombe verraten, wie sie Magdeburg erlebt haben.

Mega Malle in Magdeburg: Das sagen Ikke Hüftgold & Co. über die Stadt

Viele Stars waren am 16. August bei Mega Malle 2025 im Elbauenpark am Start. Das halten sie von der Stadt und den Leuten.

Magdeburg. - Zwölf Stunden Ballermann und das mitten in Magdeburg? Mega Malle lockte am Samstag, 16. August 2025, wieder zahlreiche Besucher in den Elbauenpark. Auf der Bühne standen bekannte Schlagerstars, wie Ikke Hüftgold, Isi Glück und Julian Sommer. Doch was sagen die Ballermann-Sänger über Magdeburg?