Eine vielgenutzte Schulweg-Stelle in Magdeburg soll sicherer werden. Ein neuer Vorstoß aus der Politik könnte Kindern und ihren Eltern künftig das Überqueren der Straße erleichtern.

Ein Schulweg-Schild weist auf den Weg zur Grundschule hin – hier soll die Sicherheit für Kinder verbessert werden.

Magdeburg. - Auf Fußgänger muss im Straßenverkehr besondere Rücksicht genommen werden – vor allem auf Kinder, die morgens ihren Schulweg meistern. Damit sie dort sicherer ankommen, wollen Magdeburger Kommunalpolitiker eine vielgenutzte Stelle im Stadtgebiet mit einem Zebrastreifen entschärfen.