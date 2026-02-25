Zwischen Supermarkt und Grundschule Mehr Sicherheit für Kinder: Schulleiter in Magdeburg unterstützt Zebrastreifen-Idee
Eine vielgenutzte Schulweg-Stelle in Magdeburg soll sicherer werden. Ein neuer Vorstoß aus der Politik könnte Kindern und ihren Eltern künftig das Überqueren der Straße erleichtern.
Magdeburg. - Auf Fußgänger muss im Straßenverkehr besondere Rücksicht genommen werden – vor allem auf Kinder, die morgens ihren Schulweg meistern. Damit sie dort sicherer ankommen, wollen Magdeburger Kommunalpolitiker eine vielgenutzte Stelle im Stadtgebiet mit einem Zebrastreifen entschärfen.