weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Zwischen Supermarkt und Grundschule: Mehr Sicherheit für Kinder: Schulleiter in Magdeburg unterstützt Zebrastreifen-Idee

Zwischen Supermarkt und Grundschule Mehr Sicherheit für Kinder: Schulleiter in Magdeburg unterstützt Zebrastreifen-Idee

Eine vielgenutzte Schulweg-Stelle in Magdeburg soll sicherer werden. Ein neuer Vorstoß aus der Politik könnte Kindern und ihren Eltern künftig das Überqueren der Straße erleichtern.

Von Romy Bergmann 25.02.2026, 06:15
Ein Schulweg-Schild weist auf den Weg zur Grundschule hin – hier soll die Sicherheit für Kinder verbessert werden.
Ein Schulweg-Schild weist auf den Weg zur Grundschule hin – hier soll die Sicherheit für Kinder verbessert werden. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Auf Fußgänger muss im Straßenverkehr besondere Rücksicht genommen werden – vor allem auf Kinder, die morgens ihren Schulweg meistern. Damit sie dort sicherer ankommen, wollen Magdeburger Kommunalpolitiker eine vielgenutzte Stelle im Stadtgebiet mit einem Zebrastreifen entschärfen.