Gezählt hat keiner: Aber der zurückliegende Barbyer Weihnachtsmarkt scheint einen neuen Besucherrekord zu verzeichnen. So bestiegen allein am Sonnabend 550 Menschen den Kirchturm.

Viele Fotos: Barby und das Erfolgsrezept der offenen Höfe

Der Weihnachtsmarkt in Barby und das Konzept der offenen Höfe lockten am Wochenende viele Besucher an.

Barby. - Rund um die Barbyer Marienkirche herrschte Schneegestöber. Bei satten Plusgraden. Zugegeben: Das Schneetreiben herrschte nur in Kunststoffkugeln, die Rebecca und Michaela im Hof Nr. 12 verkauften. Mit ihrem Haus in der Schulzenstraße hatte die selbstständige Immobilienexpertin Michaela Hamel zum ersten Mal als „offener Hof“ teilgenommen.