Menschen in Not: Verein „Machdeburjer mit Herz“ hilft Obdachlosen aus der Wohnungslosigkeit

Magdeburg - Das Baby schlief in einem Wäschekorb, die Mutter auf einer Matratze auf dem Boden. Nachbarn hatten von der prekären Situation der jungen Frau erfahren, die in einer Nacht- und Nebelaktion vor ihrem gewalttätigen Partner nach Magdeburg flüchtete. In einer Sozialwohnung kam sie mit ihrem nur wenige Wochen alten Kind unter. Zwar hatte sie ein Dach über dem Kopf, doch an einer Einrichtung fehlte es komplett.