Magdeburg - In einer Serie erzählen Menschen aus Magdeburg mit Ost- oder West-Hintergrund ihre Geschichte über Wiedervereinigung und Deutsche Einheit seit 35 Jahren. Hier Roland Ballin Unternehmer in der Fitnessbranche.

Das Squash und Fitness Center Magdeburg oder besser das SFC in Fermersleben ist wahrscheinlich den meisten Einheimischen ein Begriff, die Geschichte dieses ersten Magdeburger Sportstudios und seines Geschäftsführers kennen aber bestimmt nur wenige. Roland Ballin ist schon in seiner Jugend viel herumgekommen: In Hannover geboren und in der Nähe von Bremen aufgewachsen, ging er zum Studium nach München, wo er auch die Zeit der Wende verbrachte.

Video: Serie 35 Jahre Deutsche Einheit: Roland Ballin, Chef eines Fitnesscenters in Magdeburg (Stadtmarketingverein Pro M Magdeburg) (Stadtmarketingverein Pro M Magdeburg) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Schon vor der Grenzöffnung in Magdeburg

Trotz dieser westdeutschen Kindheit kannte er die neuen Bundesländer und speziell auch Magdeburg, denn sein Vater ist hier geboren und so mancher Verwandtenbesuch führte ihn schon vor der Grenzöffnung in die Stadt. Daher waren der Fall der Mauer und die deutsch-deutsche Wiedervereinigung auch ganz besondere Ereignisse für ihn, die ihm in Erinnerung geblieben sind.

Bauruine angeboten

Die Idee zur Gründung des SFC ist durch ein ähnliches, bereits Ende der 80er Jahre in Wolfsburg eröffnetes Projekt, entstanden. „Meinen Partnern, zu denen auch mein Bruder gehört, wurde eine Bauruine in Magdeburg angeboten, um möglicherweise auch hier eine Multifunktionsanlage mit gesundheitsorientiertem Fitnessangebot, Squash- und Wellness-Bereich sowie Gastronomie zu eröffnen“, erzählt Ballin. Nach mehreren Besichtigungen und Ideenfindungen entschieden sie sich, die Chance zu nutzen und ein Sportcenter zu eröffnen.

Diplom in der Tasche und ab nach Magdeburg

So verschlug es Ballin mit dem Sportdiplom in der Tasche nach Magdeburg, wo er ab 1994 erst den Bau managte und seit der Eröffnung im Januar 1995 das SFC. „Das war schon ein spannendes Erlebnis und eine ganz neue Erfahrung für mich“, erinnert er sich. „Denn ich verstehe was von Sport, hatte aber wenig Ahnung vom Bauen und allem, was damit zusammenhängt.“

Doch diese einmalige Chance, sich unmittelbar nach Abschluss des Studiums direkt in die Hauptverantwortung und Geschäftsführung zu begeben, konnte er sich natürlich nicht entgehen lassen. „Dieser für mich höchstmögliche Karrierestart hat mich einfach gereizt, da habe ich mir über mögliche Probleme und Unterschiede zwischen Ost und West keine Gedanken gemacht.“ Für ihn ging es damals wie heute einfach nur ums machen.

Die Resonanz der Magdeburgerinnen und Magdeburger war von Anfang an überragend: „Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir zur Eröffnung einen Tag der offenen Tür gemacht haben und hier eine Menschenschlange vor dem Haus stand.“

Konstanz zum Studio

Die Leute haben sich einfach gefreut, jetzt auch so ein Angebot in ihrer Stadt zu haben und dementsprechend waren vor allem die Squash-Plätze immer Wochen im Voraus ausgebucht. „Von diesen Mitgliedern der allerersten Stunde sind einige noch heute aktiv im SFC“, darüber freut sich Ballin ganz besonders, „denn diese Konstanz zu einem Studio ist mittlerweile sehr selten.“

Um diese Marktpräsenz zu halten, haben sie sich in den vergangenen 30 Jahren immer weiterentwickelt und neue Angebote für verschiedene Zielgruppen etabliert. Seine Expertisen aus der Fitnessbranche und der Sportwissenschaft haben ihm dabei immer geholfen. „Unsere Hauptmitglieder sind mittlerweile eher etwas älter und sehr gesundheitsbewusst. Sie wollen lange fit und vital bleiben und wissen dabei unsere Erfahrung sehr zu schätzen.“

Stadt ist viel moderner geworden

Genauso wie die Fitnessbranche hat sich auch Magdeburg immer weiterentwickelt und gewandelt. Heute gibt es nicht nur unzählige Sport- und Fitnessstudios in der Stadt, sondern darüber hinaus auch viele andere Kultur- und Freizeitangebote. „Die Stadt ist insgesamt viel moderner geworden und hat für jeden was zu bieten“, ist Ballin überzeugt. „Manchmal vergessen wir nur in der Rückblende, wie es früher in Magdeburg aussah und wie positiv sich die Stadt entwickelt hat.“

Jetzt geht es darum, die vorhandenen Potentiale intensiv zu nutzen und auch zukünftig neue Dinge zu entwickeln, damit Magdeburg weiter in Bewegung bleibt. Denn auch wenn er sich vor gut 30 Jahren vor allem wegen der beruflichen Herausforderung für Magdeburg entschieden hat, so hat er diesen Schritt nie bereut.