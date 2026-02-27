Am Landgericht Magdeburg wurde ein 57-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er hatte sein 80-jähriges Opfer mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt.

Der Angeklagte Ulrich C. mit seiner Strafverteidigerin Julia Hartwig bei der Anklageverlesung im Landgericht Magdeburg.

Magdeburg. - Am Landgericht Magdeburg hat am 27. Februar 2026 der Prozess gegen einen 57-jährigen Mann begonnen, der einen 80-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Attacke im Stadtteil Neustädter See im September 2025 wird dabei als versuchter Totschlag verhandelt.