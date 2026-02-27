weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Anklage wegen versuchten Totschlags: Messerangriff in Magdeburg: Streit um rechtsextreme Sticker eskaliert

Anklage wegen versuchten Totschlags Messerangriff in Magdeburg: Streit um rechtsextreme Sticker eskaliert

Am Landgericht Magdeburg wurde ein 57-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags angeklagt. Er hatte sein 80-jähriges Opfer mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt.

Von Stefan Harter 27.02.2026, 11:15
Der Angeklagte Ulrich C. mit seiner Strafverteidigerin Julia Hartwig bei der Anklageverlesung im Landgericht Magdeburg.
Der Angeklagte Ulrich C. mit seiner Strafverteidigerin Julia Hartwig bei der Anklageverlesung im Landgericht Magdeburg. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Am Landgericht Magdeburg hat am 27. Februar 2026 der Prozess gegen einen 57-jährigen Mann begonnen, der einen 80-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben soll. Die Attacke im Stadtteil Neustädter See im September 2025 wird dabei als versuchter Totschlag verhandelt.