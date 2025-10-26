Neue Hinweise an allen Bahnsteigen zu finden Reisende aufgepasst: Was diese Zettel im Hauptbahnhof Magdeburg bedeuten
Reisenden im Hauptbahnhof Magdeburg fallen sie auf: Zahlreiche Zettel, die an den Aufgängen zu den Bahnsteigen hängen.
Aktualisiert: 27.10.2025, 10:40
Magdeburg. - Der Magdeburger Hauptbahnhof wird täglich von bis zu 30.000 Reisenden für Fahrten mit Intercity-Zügen, Regional- und S-Bahnen genutzt. Auf dem Weg dorthin passieren sie an den Bahnsteigen neuerdings Hinweiszettel der besonderen Art. Was sie bedeuten.